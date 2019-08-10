حج / تحويل حالتين من مستشفى عرفات العام إلى مدينة الملك عبدالله الطبية



مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

حول مستشفى عرفات العام عن طريق الإخلاء الطبي بعد عصر يوم الوقفة بمشاعر عرفات حاجين اثنين تعرضا لأزمات قلبية.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحاجين أحدهما يبلغ من العمر 57 عامًا من الجنسية السورية والآخر هندي الجنسية يبلغ من العمر 60 عامًا تعرضا لأزمتين قلبيتين ويحتاجان إلى عملية قسطرة عاجلة مما استدعى تحويلهما فورًا عن طريق الإخلاء الطبي الجوي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لإجراء عمليات القسطرة القلبية اليوم.

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21:00ت م

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