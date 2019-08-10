حج / الحاج المغربي الثمانيني بعد تصعيده من "الصحة": أنتم أبنائي



مزدلفة 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

لم يسيطر الحاج المغربي الثمانيني محمد حميد الله على مشاعره وهو يرى نفسه وهو على صعيد عرفات مؤديًا فريضة الحج والدموع تنهمر من عينيه، خاصة وأنه كاد لولا عناية الله ثم جهود منسوبي وزارة الصحة لما تحقق حلمه بأداء فريضة الحج بعد أن داهمه المرض والتهاب رئوي قوي أدى إلى دخوله العناية المركزة بمستشفى منى الشارع الجديد، وبعد تلقيه العلاج من أبطال الصحة تم تصعيده بعد نزع جهاز التنفس الصناعي.

الحاج المغربي الذي لقي كل عناية واهتمام من منسوبي الصحة الذين كان يناديهم بأبنائه للعناية والمتابعة التي كان يجدها منذ دخوله المستشفى وحتى الوقوف على صعيد عرفات هو وبقية المصعدين من المرضى المنومين في المستشفيات كانت الدعوات الصادقة منه بأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان وأن تبقى قبلة المسلمين منارًا للإسلام.

// انتهى //

20:57ت م

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