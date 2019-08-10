الطيران المدني: 27 دقيقة مدة إنهاء إجراءات الحجاج في مطاري جدة والمدينة

2019-08-10

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، متوسط الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات القدوم لحجاج بيت الله الحرام عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، التي لا تتجاوز مدة إنهاء إجراءات السفر 27 دقيقة لكل حاج.

وأبانت أن ذلك يشكل نقلة كبيرة في سبيل تسهيل إنهاء إجراءات سفر ضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وتقوم هيئة الطيران المدني بعمل كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن في المطارين، وتسخير كافة المرافق والتجهيزات في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها حتى الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة العاملة بمطارين، ووفرت الهيئة عدد (228) منصة لإنهاء إجراءات السفر في مجمّع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما أوضحت هيئة الطيران المدني عن وصول (1.736.492) حاجًّا قدموا إلى المملكة عن طريق المنافذ الجوية وعبر أكثر من (7) آلاف رحلة طيران.

ويستوعب مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أكثر من (1800) حاج في الساعة خلال مرحلة القدوم وأكثر من (1700) حاج في الساعة خلال مرحلة المغادرة، كما وصلت ذروة استقبال ضيوف الرحمن في المجمع خلال مرحلة القدوم بموسم حج هذا العام، خلال يوم 2 ذو الحجة 1440هـ، حيث وصل إلى المطار أكثر من (58.705) حجاج قدموا عبر 257 رحلة جوية.

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ويتميز مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالمرونة، حيث يتم تحويل جميع المسارات في الصالات إلى اتجاه واحد، وهو اتجاه القدوم، وذلك في مرحلة استقبال الحجاج، وتتم إعادة تهيئتها مرة أخرى لخدمة المغادرين في مرحلة توديع الحجاج، وتبلغ مساحة المجمع نحو 230 ألف متر مربع، ويضم المجمع منطقة عامة (البلازا)، و14 صالة سفر يتوفر فيها (114) منصة لإنهاء إجراءات السفر و(208) منصة للجوازات، و(18) بوابة سفر و(10) سيور للحقائب بطول 1180م، علاوة على مواقف للحافلات تستوعب (100) حافلة، إلى جانب ساحة وقوف الطائرات تتسع لـ(26) طائرة في آنٍ واحد، إضافة إلى 40 مصلى في منطقة البلازا.

وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، هيأت الهيئة العامة للطيران المدني صالات السفر لخدمة ضيوف الرحمن، وتبلغ مساحة الصالات السفر للمطار 156 ألف متر مربع، حيث تم تجهيز الكاونترات اللازمة لإنهاء إجراءات السفر والتي تشمل 114 منصة، كما قامت بتجهيز عدد من الكاونترات الخاصة بإجراءات الجوازات والتي تشمل 102 منصة، و32 بوابة سفر ترتبط بـ16 جسر إركاب تنقل المسافرين بشكل مباشر من الطائرات إلى الصالات في حالات القدوم وبالعكس في حالات المغادرة، كما تم تجهيز مواقف للطائرات تستوعب 39 طائرة في آن واحد، و4 صالات قدوم و3 صالات مغادرة، وعدد (9) سيور لنقل أمتعة ضيوف الرحمن، ومواقف للحافلات تتسع لنحو 250 حافلة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني بتطبيق عدة معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى مطاري المؤسس والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة حتى التفويج إلى باصات الحملات ثم الاتجاه إلى مقر السكن مرورًا بخدمات وزارة الصحة، والجوازات، وصولًا لاستلام الأمتعة وإجراءات الجمارك، وذلك بهدف تحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة.