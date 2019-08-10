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2019-08-10 صور.. نائب أمير مكة يتجول بين جموع الحجيج في مشعر عرفات متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة - المشاعر المقدسة تجول نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، بين جموع ضيوف الرحمن في مشعر عرفات. Advertisements واطلع الأمير بدر بن سلطان على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات للتيسير على ضيوف الرحمن.









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