923 إعلاميًّا يغطون مناسك الحج

2019-08-10

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة - المشاعر المقدسة

منحت وزارة الإعلام 923 إعلاميًّا تصاريح تغطية مناسك حج هذا العام، للعمل على التغطية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

كما أعطت الموافقة على 1638 تصريحًا للتصوير حتى 6 أغسطس من العام الجاري، بالإضافة إلى 151 قناة تلفزيونية وإذاعية، و36 بعثة إعلامية دولية للحج، وتصاريح لـ522 جهاز ومعدة تصوير، و6 شركات لتقديم خدمات الربط بالأقمار الصناعية (SNG).

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وسمحت الوزارة بـ7 مواقع للبث المباشر على مدى 24 ساعة عن طريق 60 مصورًا و20 مخرجًا و25 فريق إعداد برامج ومحتوى و30 مراسلًا ميدانيًّا و10 عربات نقل.

كما قدمت خدمات للإعلاميين من خلال فتح مركزيين إعلاميين، واستضافة 225 إعلاميًّا من 28 دولة، وبث 4197 مادة إعلامية حتى 6 أغسطس من العام الجاري، و26 وسيلة إعلامية أجنبية لتغطية موسم الحج، كما منحت 217 تأشيرة من 28 سفارة سعودية، وجهزت 70 موظفًا في بعثة وكالة الأنباء السعودية (واس) في المشاعر المقدسة.

وكونت 19 لجنة تقوم بمخاطبة الجهات الرسمية لتسهيل مهام الاستضافة، و83 إعلاميًّا من 26 قناة تلفزيونية مستقلة تم تسهيل مهمتهم، وإعداد 20 فيلمًا تم إنتاجها بأكثر من 10 لغات.

وقدمت 14 مكتبًا و13 مراسلًا داخل المملكة، و5 مكاتب و14 مراسلًا خارج المملكة، وأكثر من 25 إعلاميًّا من 26 قناة تلفزيونية مستقلة تم تسهيل مهامهم، وأكثر من 19 صحيفة وموقعًا إخباريًّا يتم التعامل معهم، و18 محطة فضائية وإذاعية يتم التنسيق معها، و90 جهة حكومية يتم دعمها، وأكثر من 100 صحفي يتم التعاون معهم في نشر الأخبار.