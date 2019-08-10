شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-10 الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفلسطيني متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا ، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، عبر خلاله عن تهنئته بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليُمن والمسرات.









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