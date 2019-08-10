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2019-08-10 نائلة حسن.. من نيوزيلندا لمكة القصة بـ6 لغات متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء الحج، حلت الشرطية النيوزلندية نائلة حسن ضيفة لموسم حج هذا العام. Advertisements وتحدثت نائلة عن أثر تلك الحادثة الإرهابية عليها وعلى المجتمع النيوزيلندي بشكل عام، وعن انطباعات يومها الأول في المملكة. لمشاهدة اللقاء بأكثر من 5 لغات، (اضغط هنا).









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