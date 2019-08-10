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2019-08-10 خادم الحرمين يتلقى تهنئة ملك البحرين بحلول عيد الأضحى المبارك متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك البحرين على ما عبر عنه من مشاعر صادقة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.









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