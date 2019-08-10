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فيديو.. ضيوف الرحمن يشيدون بتنظيم الحج من مشعر عرفات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة - المشاعر المقدسة
رصدت عدسة “متابعات الخليج 365“، ضيوف الرحمن في مشعر عرفات، اليوم السبت، حيث أشادوا بالتنظيم الجيد، ونجاح المملكة في تفويج الحجيج بسهولة ويسر.
وقال حاج يبدو من جنسيته أنه من مصر بأن هذه ثالث مرة يؤدي فيها مناسك الحج، ولكن هذا العام التنظيم أروع ما يكون، مقارنة بالمرات التي حج فيها سابقًا.
وأشاد أحد الحجاج بقطار الحرمين والخدمات التي يقدمها للحجاج، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.
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