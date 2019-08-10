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النيابة العامة: لا تهاون مع السلوكيات المخلة بأمن الحجاج
متابعات الخليج 365 - الرياض
ناشد النائب العام، الشيخ سعود المعجب، حجاج بيت الله الحرام، التفرغ التام لأداء شعيرة الحج، لتأدية نسكِهم بروحانية تامة وعمق إيماني وصفاء وجداني واستشعار قدسية المكان والزمان.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة لن تتهاون أو تتساهل في السلوكيات المخلة بأمن الحجيج وسكينتهم.
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