- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم صور.. نساء مكة يخلفن الحجاج في الحرم اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. نساء مكة يخلفن الحجاج في الحرم اليوم
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة - المشاعر المقدسة
أظهرت مجموعة من الصور المتداولة ظهور الحرم المكي خاليًا من الرجال، وممتلئًا بالنساء مع أطفالهن، في مشهد أثار العديد من التساؤلات عن أسباب ذلك.
ويرجع ذلك إلى ما يعرف بالخليف وهو أن أهل مكة من النساء تحديدًا ينزلون الحرم في يوم عرفة؛ حتى لا يكون الحرم المكي خاليًا.
ويعود ذلك لعادات أهل مكة، حيث يخرج الرجال لخدمة الحجاج، بينما تتواجد نساؤهم في الحرم، وهذا اليوم يسمى يوم الخُليف، يقال إن النساء تواسي الحرم؛ لأنه يكون فارغًا في اليوم هذا، ويقال إنه يطلق على نساء مكة المؤنسات.
ويلاحظ من يزور الحرم في يوم عرفة خلوه من الزوار، باستثناء أعداد كبيرة من نساء مكة، يبدأن في التوافد للطواف والعمرة، وقضاء وقت للعبادة، أثناء وقوف الحجيج في عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نساء مكة يخلفن الحجاج في الحرم اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.