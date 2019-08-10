“الصحة” تطمئن على صحة الحجاج مع هطول الأمطار في مشعر عرفات

جدة - عمرو شويل المشاعر المقدسة- الخليج 365

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة مع هطول الأمطار في مشعر عرفات اليوم.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “بفضل الله الحالة الصحية لضيوف الرحمن مع هطول الأمطار مطمئنة في مشعر ⁧عرفة⁩، والمنشآت الصحية تواصل تقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج لينعموا بالصحة والعافية”.