الان تتابع “الصحة” تطمئن على صحة الحجاج مع هطول الأمطار في مشعر عرفات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل المشاعر المقدسة- الخليج 365
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحالة الصحية لضيوف الرحمن مطمئنة مع هطول الأمطار في مشعر عرفات اليوم.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “بفضل الله الحالة الصحية لضيوف الرحمن مع هطول الأمطار مطمئنة في مشعر عرفة، والمنشآت الصحية تواصل تقديم أفضل الخدمات الصحية للحجاج لينعموا بالصحة والعافية”.
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