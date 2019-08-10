الان تتابع أمانة الرياض تحذر من ذبح الأضاحي في المسالخ العشوائية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:29 م, 10 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 حذرت أمانة منطقة الرياض من ذبح الأضاحي في المسالخ العشوائية التي يمكن أن تنشط خلال موسم الأضاحي. وأكدت في تغريدة عبر “تويتر”، استعداد الفرق الرقابة الميدانية المزودة بالمعدات والآليات لإزالة المسالخ العشوائية حفاظاً على الصحة العامة.

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