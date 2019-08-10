موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2019 – 1440| سنن يوم العيد المُستحبة

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى في كافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية للعام الجاري 2018م-1439هـ، حيث لم تبقى سوى ساعات قليلة تفصلنا عن بدء أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وكل عام وحضراتكم بألف خير، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر توقيت صلاة العيد في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وبريدة والدوادمي والزلفى وجازان وعرعر والطائف والأحساء وعفيف وتبوك وحائل والدمام وغيرهم من المدن السعودية، كما نرفق لكم أيضاً بياناً بأسماء المصليات والجوامع التي سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى بها في مدينة بريدة، بالإضافة إلي خطيبا الحرمين الشريفين لهذا العام.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية عن أول أيام الشهر المبارك بناءً علي تحري رؤية هلال ذي الحجة 1439، ومن ثم بدأت الأيام المباركة وموسم حج هذا العام، ونحن الآن في اليوم التاسع ومن الشهر الكريم، وحالياً ينفر حجاج بيت الله الحرام إلي المزدلفة للمبيت بها وفقاً لتعاليم الرسول صل الله عليه وسلم، وذلك بعد قضاء منسك الوقوف بمشعر عرفات وتلاوة أفضل أدعية يوم عرفه، وفي ظل البحث المتزايد عن موعد صلاة العيد في السعودية بكافة مدنها ومناطقها، فقد قمنا من خلال موقع نجوم مصرية بتوفير توقيت صلاة عيد الأضحى في الرياض وكافة المدن السعودية من خلال النقاط التالية:

مكة المكرمة: 6:15 صباحاً.

المدينة المنورة: 6:13 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض: 5:44 صباحاً.

جدة: 6:18 صباحاً.

الدمام: 5:29 صباحاً.

بريدة: 5:54 صباحاً.

أبها: 6:08 صباحاً.

حائل: 6:01 صباحاً.

تبوك: 6:21 صباحاً.

الباحة: 6:10 صباحاً.

جازان: 6:09 صباحاً.

نجران: 6:02 صباحاً.

سكاكا: 6:04 صباحاً.

عرعر: 6:00 صباحاً.

الطائف: 6:13 صباحاً.

عنيزة:5:54 صباحاً.

الأحساء: 5:32 صباحاً.

خميس مشيط: 6:07 صباحاً.

الجبيل: 5:30 صباحاً.

ينبع: 6:20 صباحاً.

حفر الباطن: 5:43 صباحاً.

المجمعة: 5:49 صباحاً.

الدوادمي: 5:54 صباحاً.

الزلفى:5:50 صباحاً.

الخرج: 5:43 صباحاً.

السليل:5:53 صباحاً.

الرس: 5:56 صباحاً.

شقراء: 5:50 صباحاً.

طريف: 6:08 صباحاً.

الوجه: 6:24 صباحاً.

بيشة: 6:06 صباحاً.

القريات: 6:14 صباحاً.

الأفلاج: 5:47 صباحاً.

الخفجي: 5:33 صباحاً.

تيماء: 6:14 صباحاً.

رابغ: 6:18 صباحاً.

رفحاء: 5:52 صباحاً.

العلا: 6:17 صباحاً.

أملج: 6:22 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في عفيف: 6:01 صباحاً.

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خطيبا الحرمين الشريفين

تم الإعلان عن أسماء خطيبا صلاة عيد الأضحى المبارك في الحرمين الشريفين لهذا العام 1439 الموافق ميلادياً لعام 2018م، حيث سيقوم بأداء خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور “فيصل بن جميل غزاوي”، بينما يؤدى خطبة صلاة العيد في المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ “صلاح بن محمد البدير”، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى في كافة الدول العربية، ومن خلال الصورة التالية بإمكانكم التعرف علي أسماء المصليات والجوامع التي ستقام بها صلاة العيد بمدينة بريدة وفقاً لـ موعد صلاة عيد الأضحى 2018 في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

ومن يرغب في التعرف على موعد صلاة العيد في الإمارات العربية، فيمكنه ذلك من خلال موقع نجوم مصرية، أما عن مستحبات وسنن عيد الأضحى المبارك، فيجب على كل مسلم عند الذهاب للساحة أو المسجد القيام بالتهليل والتكبير المطلق والمقيد، والاغتسال والتطيب والتزين وارتداء أفضل الملابس، والذهاب من طريق والعودة من طريق أخر، واصطحاب النساء والأطفال للصلاة، أداء صلاة العيد والاستماع للخطبة، والأكل بعد صلاة العيد من الأضحية، والتهنئة بالعيد وصلة الأرحام، ويستحب الذهاب للصلاة ماشياً، ومن خلال النقاط المرفقة بالمقال، يمكنكم التعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 1439.