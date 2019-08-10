شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة، إلى منى ليشرف - أيده الله - على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله - حفظه الله -، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، و وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، و وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.

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كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ، نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، و رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر بن عبد الرزاق النفيسي، و رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.

وقد وصل بمعية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، خالد بن فهد بن خالد، و الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، و الأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز .

كما وصل في معية الملك المفدى، رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وعدد من المسؤولين.