خطيب عرفة: الإيمان سبيل لاستجلاب رحمة الله وطريق للنجاة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرفات

أكد خطيب وقفة عرفة عضو هيئة كبار العلماء محمد آل الشيخ أن الإيمان سبيل لاستجلاب رحمة الله وطريق للنجاة، داعيا إلى الالتزام بتوحيد الخالق والتراحم والتحلي بالأخلاق الفاضلة، والإخلاص في القول والعمل، وجعل الرحمة منطلقا وأساسا في كل التعاملات البشرية.

وقال في خطبته أمس قبل أن يؤم حجاج بيت الله الحرام في صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا حيث تقدم المصلين مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ «من تقوى الله أن نلتزم بالتوحيد الذي هو أعظم ما أمر الله به والتوحيد هو عبادة الله وحده، وقد خلق الإنس والجن من أجله».

وأضاف «من رحمته سبحانه أن أكمل دين الإسلام، حيث نزلت الآية في عرفة بهذا الموطن الشريف (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)».

ماذا قال آل الشيخ في خطبة عرفة؟

01. يدخل الله تعالى المؤمنين الجنة برحمته.

02. من أسباب رحمة الله للعبد التقوى، والسماحة، وقراءة القرآن وتدارسه، والاستغفار، والإحسان والصبر وطاعة الله ورسوله والإصلاح بين المتخاصمين.

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03. أيها المسلم لا تقنط من رحمة الله مهما كثرت ذنوبك فإن باب التوبة مفتوح.

04. قال صلى الله عليه وسلم »لما قضى الله الخلق كتب في كتاب، فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي«.

05. قال صلى الله عليه وسلم »إن لله مئة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله تسعا وتسعين رحمة، يرحم بها عباده«.

06. من فضله سبحانه وتعالى أن جعل من أسس العلاقات الاجتماعية الرحمة بين الآباء والأبناء والأزواج والقرابة والرحم، وتستمر الرحمة حتى مع البيئة والبهائم.

07. لرحمة الناس بعضهم بعضا الآثار الجميلة والعواقب الحميدة، ومنها تنشأ المحبة وبها ينتشر التسامح.

08. للرحمة مجالات في حياتنا المعاصرة، سواء في الأنظمة أو استخدام وسائل المواصلات أو الاستخدام الأمثل للتقنية ووسائل الإعلام.

09. من مظاهر الرحمة المشاهدة في الحج ما يقوم به رجال الأمن وجميع العاملين من توجيه للحجاج ومعونتهم لأداء المناسك، خاصة في حقوق الكبير والعاجز والطفل.

10. من الجهود المشكورة ما تقدمه حكومة المملكة منذ توحيدها حتى الآن من خدمات جليلة للحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.