الخطبة بـ 30 لغة في مقر ضيوف خادم الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عرفات
نقلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة خطبة يوم عرفة لهذا العام، والتي ألقاها عضو هيئة كبار العلماء محمد آل الشيخ، في مسجد نمرة، إلى مصليات مقرات سكن ضيوف الملك سلمان على مشعر عرفات، كما ترجمت الخطبة إلى 30 لغة من لغات العالم من خلال توفير مترجمين وعبر سماعات لا سلكية.
من جهة أخرى وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتقديم جميع سبل الراحة لضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتذليل جميع الصعوبات حتى يتفرغوا لأداء المناسك بيسر وسهولة.
يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يستضيف في حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين.
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