السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ عرفات ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفات الطاهر, ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام مزدلفة . Advertisements مشهد النفرة مهيب والجموع المليونية تسلك مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات, في ثالث محطة في رحلة الحج . وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة بطول 25 كيلو متراً ،أطول ممر مشاة في العالم ،ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم . وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء، وتخفيفاً للحرارة .



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كانت هذه تفاصيل خبر نفرة مزدلفة المليونية .. تسلك أطول ممر مشاة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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