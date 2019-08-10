بلجيكا تشهد ولادة توأمين لباندا عملاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت حديقة حيوان بايري دايزا في بلجيكا مولد توأمين لباندا عملاقة بفاصل ساعتين ويزن كل منهما 160 و150 جراما على التوالي.

وقال رئيس حديقة حيوان بايري دايزا ومؤسسها في بيان إريك دومب ”مولد الاثنين خبر رائع لهذا النوع الاستثنائي من الحيوانات الذي لا يزال مهددا حتى يومنا هذا“. والصغيران لونهما وردي وبلا فراء وأصغر كثيرا من والديهما.

وأوضحت الحديقة أن الصغيرين تحت الملاحظة على مدار الساعة وسيجري وضع كل منهما في حضانة وإطعامه بزجاجة الإرضاع لمساعدة الأم على الحصول على الراحة.