انفجار شاحنة وقود يقتل 60 في تنزانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لقي 60 شخصا، على الأقل، حتفهم إثر انفجار شاحنة وقود في تنزانيا أمس، بعد انقلابها في موروجورو، وذلك بحسب رئيسة القطاع الصحي في موروجورو، ريتا ليامويا.

وقال شاهد عيان إن العديد من الأفراد اقتربوا من الشاحنة في محاولة لإيقاف تسرب البنزين منها، إلا أنها انفجرت.

وتشهد تنزانيا والعديد من الدول الأفريقية حوادث سير فادحة بسبب سوء حالة الطرق والسيارات.