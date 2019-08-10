«أفلام الفرق» تظهر في مصر خلال العيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تعود «أفلام الفرق» للظهور في مصر، اليوم، مع الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، حيث يستغل منتجو الأفلام مناسبات الأعياد لتقديم ما لديهم من جديد لعشاق الفن، ومحبي السينما.

وقالت الناقدة المصرية رشا سلامة، إن الأفلام الأربعة التي ستعرض بمناسبة عيد الأضحى، وهي «ولاد رزق2» و»الكنز2» و»خيال مآتة» و»الفيل الأزرق2» الذي بدأ عرضه من أيام قليلة ماضية، وسيستمر في دور العرض خلال العيد، كلها أفلام يعود أبطالها ومخرجوها ومؤلفوها للعمل معا من جديد، بعد أن نجحوا في العمل سويا كفريق عمل واحد فيما سبق.