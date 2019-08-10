سفينة إنقاذ عالقة تنقذ 39 مهاجرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أنقذت سفينة إنقاذ كانت عالقة في البحر المتوسط منذ أسبوع، 39 مهاجرا إضافيا، بحسب منظمة «أوبن آرمز» الإسبانية على تويتر أمس.
وقال رئيس المنظمة أوسكار كامبوس « أنقذ 39 شخصا من المياه الدولية.. في غضون ذلك، ننتظر ميناء آمنا للرسو».
وكانت السفينة عالقة قبالة سواحل جزيرة «لامبيدسا»، حيث هدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني نشطاء الإنقاذ باحتجازها.
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