السعودية | الكشافة السعودية.. لوحة إنسانية بألوان بشرية على عرفات

شكرا لقرائتكم الكشافة السعودية.. لوحة إنسانية بألوان بشرية على عرفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رسم أفراد معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لوحة إنسانية من البذل والعطاء والتفاني في العمل على صعيد عرفات الطاهر، مقدمين أروع صور الإخلاص والسلام وحب الخير للآخرين ببشاشة وطلاقة وجه، وحسن إخاء وأمانة، وحفاوة وحرارة ترحيب بضيوف الرحمن.

فقد استطاع أفراد الكشافة ومن ساعات الفجر الأولى من يوم عرفة أن يقدموا عملهم على الوجه الأكمل.

وبقي أفراد جمعية الكشافة العربية السعودية ومع هطول الأمطار على مشعر عرفات يعملون على أن تكتمل اللوحة التي ضمت جهود الدولة لخدمة الحجاج، حتى يتيسر لهم أداء مناسكهم في أجواء مريحة مفعمة بالروحانية، يدفعون بحاج كبير على العربة، ويحملون الحاج العاجز، ويرشدون التائه، ويسقون بالماء الزلال الناس، مؤكدين من خلال تلك المواقف أنهم رسل سلام.. عطاؤهم لا ينضب في مسيرة العمل الإنساني.

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ويواصل أفراد الكشافة المتطوعين المساهمة في مع وزارة الحج والعمرة بإرشاد الحجاج التائهين في مشعر عرفات عبر 7 مراكز إرشاد منها مركز للأطفال التائهين.

وقد شهدت تلك المراكز التي يواصل الكشافة العمل بها حتى صباح يوم عيد الأضحى المبارك قصص ومواقف إنسانية على مدار الساعة بين الكشافة والحجاج في مراكز إرشاد التائهين، مواقف تذرف فيها الدموع وتختنق فيها العبرات.

ويتبع الكشافة آلية محددة في عملية الإرشاد، تتم بداية بتسجيل بيانات الحاج المدونة على المعصم، ومن ثم تسجل في الحاسب الآلي وتتحدد بعد ذلك المؤسسة التي يتبعها، فيصطحبه أحد الكشافة أو الجوالة الذي يحمل معه الدليل الإرشادي والخريطة الإرشادية للمشعر حتى يتم إيصاله، كما يمكن إرشاده من خلال جهازه المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الجمعية.