، خادم الحرمين يتلقى التهنئة بعيد الأضحى المبارك من الرئيس الفلسطيني ،

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، عبَّر خلاله عن تهنئته بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس الفلسطيني على التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والمسرات.