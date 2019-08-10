، أمير الكويت وملك البحرين يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى المبارك ،

- 1/2
- 2/2
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك البحرين على ما عبَّر عنه من مشاعر صادقة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.
أمير الكويت وملك البحرين يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى المباركوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-08-10
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك البحرين على ما عبَّر عنه من مشاعر صادقة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
08:47 PM
أعرب عن شكره لهما سائلاً الله أن يعيده على المسلمين والعرب بالخير والمسرات
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لسموه على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك البحرين على ما عبَّر عنه من مشاعر صادقة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الأمتَيْن الإسلامية والعربية باليُمن والبركات.
، أمير الكويت وملك البحرين يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى المبارك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت وملك البحرين يهنئان خادم الحرمين بحلول عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.