، "السعودية للكهرباء": أحمال يوم عرفة 75 ميجاوات.. واستقرار كامل للخدمة الكهربائية في عرفات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الخدمة الكهربائية يوم عرفة مستقرة في المواقع كافة بالمشاعر المقدسة، وأنها لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة، مشددة على موثوقية الخدمة الكهربائية، وجاهزية فرق العمليات بالشركة، ومراقبتها أداء الشبكة على مدار الساعة.

وأكد المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي في الشركة المشرف العام على خطة الحج، أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مخطط لها، وأن الأحمال المسجلة يوم "الوقفة" في مشعر عرفات بلغت 75 ميجاوات، وفي مكة المكرمة بلغت 3261 ميجاوات، فيما وصل عدد البلاغات 19 بلاغًا غير مؤثرة في المشاعر المقدسة، خمسة منها تخص الشركة فقط، ولا تزال أنظار المختصين بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة تراقب وترصد شاشات الأحمال.

وأوضح رئيس القطاع الغربي أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام. وبيَّن أن خطة هذا العام اشتملت على مرتكزات عدة، تشمل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي؛ وذلك لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بـ11 مشروعًا جديدًا في مجالَي النقل والتوزيع، وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية، تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية، وفقًا لخطط تم إعدادها مسبقًا.موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج