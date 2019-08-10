متي صلاة عيد الأضحي في الرياض 2019 في كافة المناطق

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يبحث كافة المسلمين والمسلمات في الوقت الحالي، عن مواعيد صلاة العيد في مختلف المناطق التي يبدأ فيها العيد غداً، وذلك من أجل الاستعداد الكامل والتحضير للذهاب إلى المساجد والساحات المخصصة لأداء الصلاة.

وقد كشفت وزارة الشؤون الإسلامية بالعاصمة الرياض، عن تخصيص عدد كبير من الساحات والمساجد المخصصة للرجال والنساء، في مختلف المناطق من أجل استقبال المصلين في الساعات الاولى من صباح أول أيام العيد الكبير.

كما أوضحت أنه تم تخصيص عدد من الساحات الخاصة بالنساء فقط، والساحات الآخرى المخصصة للرجال، والتي تم تجهيزها بشكل كامل في الأيام الماضية.

متي صلاة عيد الأضحي في الرياض 2019

وأعلنت منذ قليل وزارة الشؤون الإسلامية، عن موعد صلاة العيد الكبير في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وسوف تقام صلاة عيد الأضحى في الرياض، في تمام الساعة 5:40 بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، وذلك بمختلف المساجد والساحات المخصصة للمصلين والمصليات بكافة المناطق والتي تبدأ في استقبال المصلين في القريب.