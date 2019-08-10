بالفيديو والصور: توافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع بزوغ شمس اليوم (السبت) التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1440 هـ، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، لتأدية ركن الحج الأكبر “الوقوف بعرفة”.

وارتفعت أصوات الحجاج خلال رحلتهم الإيمانية بالتلبية والذكر في خشوع تام وسكينة، متضرعين للمولى -عز وجل- بأن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وسيقف الحجاج على صعيد عرفات حتى مغيب شمس اليوم، حيث سيؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة، اقتداءً بسنة النبي المصطفى ﷺ.

ومع غروب الشمس تبدأ نفرة الحجاج إلى مشعر مزدلفة حيث سيصلون المغرب والعشاء بها، ويبيتون ليلتهم، لأن المبيت بمزدلفة واجب حيث بات رسول الله ﷺ فيها، وصلى بها الفجر.