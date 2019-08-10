سفير الولايات المتحدة يشكر القيادة على حفاوة استقبال آلاف الحجاج الأمريكيين

عبَّر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على حفاوة استقبالهم لآلاف من المسلمين الأمريكيين، الذين يشاركون في أداء مناسك الحج هذا العام.

وقال السفير الأمريكي بالسعودية: «أود أن أعرب عن امتناننا أيضًا لشعب المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وحسن استقبالهم المسلمين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جميع أنحاء العالم؛ حيث تتجلى مظاهر كرم الضيافة السعودية أمام العالم بأكمله في هذا الوقت المميز من العام».

واختتم السفير الأمريكي رسالته بقوله: «نرجو أن تستجاب دعوات الحجاج وأتباع الديانات المختلفة حول العالم، من أجل أن يستتب السلام. عيد مبارك!».