شباب الداير يثمّنون توجيهات رئيس هيئة الرياضة حول «الملعب المنحوت»: حلم طال انتظاره

ثمَّن شباب جبال الحشر بمحافظة الداير شرق منطقة جازان جنوب المملكة، توجيهات رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بتشكيل فريق عاجل لدراسة الملعب المنحوت من الصخر بجبال الحشر بمحافظة الداير؛ كأول ملعب كرة قدم في العالم منحوت من الصخر.

واعتبر شباب جبال الحشر ومحافظة الداير، أن التوجيه «بمثابة إشعاع يلوح بالأفق إيذانًا بتحقيق أحلامهم، التي يحلمون بها منذ 19 عامًا، بوجود ملعب مهيأ لهم يصقل مواهبهم».

وأشاروا إلى أن «افتتاح الملعب سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى الأمن الفكري وتنمية الثقافة التطوعية والتنافسية الإيجابية؛ حيث سيستفيد من جاهزية الملعب أكثر من 50 ألفًا من الشباب يقطنون أكثر من 450 قرية بتسع مراكز إدارية».

وقال بعض شباب جبال الحشر لـ«عاجل»، إن اهتمام رئيس الهيئة بموضوع ملعبهم وإطلاعه على احتياجاته، هو تتويج للجهود التي بذلها المواطن محمد حربان الحريصي طيلة 15 سنة ماضية، متمنين تكريمه بشكل يليق بما بذل من مال وجهد.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة، التي شكلت بموجب قرار رئيس هيئة الرياضة، تقريرها الفني المفصل عن الملعب واحتياجاته، كأول ملعب كرة قدم في العالم منحوت من الصخر.