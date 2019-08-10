هطلت مساء اليوم، أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة ، شملت منى وعرفات ومزدلفة، ارتوت على إثرها الأرض وماتزال الأمطار مستمرة حتى الساعة.
والتقطت عدسات المصورين، مشاهد مهيبة حيث توجه ضيوف الرحمن بالاجتهاد بالدعاء إلى الرحمن، تحت زخات المطر التي ارتوت على إثرها الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر في مشهد مهيب.. ألسنة الحجاج تصدح بالدعاء تحت أمطار عرفات الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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