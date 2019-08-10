عاجل-خادم الحرمين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام

وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ولأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وعدد من المسؤولين.



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