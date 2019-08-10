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ولمس الحجاج في هذا اليوم العظيم جهود رجال مخلصين عملوا ليلاً ونهارًا لخدمتهم وتوفير جميع ما يحتاجون إليه أمنًا ورفاهيةً واستقرارًا متميزًا عبر وسائل نقل حديثة مجهزة بما يريحهم وهم يؤدون مناسك حجهم. كما ارتبط الحاج في هذا اليوم بأهله وذويه أينما كانوا عبر وسائل الاتصالات الحديثة التي تسابقت على تقديمها لهم شركات الاتصالات، كما وجد العناية على مختلف الطرق والجسور والأنفاق.
وكان حجاج بيت الله الحرام قضوا هذا اليوم على صعيد عرفات ملبين متوجهين إلى الله بقلوب خاشعة متضرعة إلى الباري عز وجل أن يغفر ذنوبهم ويتقبل منهم حجهم وصالح أعمالهم، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا واستمعوا إلى خطبة عرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر شمس عرفة تغرب ومنشأة الجمرات تتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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