حج / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتجول بين جموع الحجيج في مشعر عرفات



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

تجول ‏صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بين جموع الحجيج في مشعر عرفات، واطلع على الخدمات التي تقدمها لهم عدة جهات.

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19:46ت م

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