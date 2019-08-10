

الخرطوم 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

تمكنت قوة من المخابرات العامة السودانية من ضبط عدد (53) قطعة كلاشنكوف وعدد (41) خزنة مخبأة بتانكر وقود بولاية القضارف شرقى السودان في طريقها لاثيوبيا.

وأشاد والي القضارف المكلف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم لدى وقوفه اليوم، على المضبوطات بمرافقة لجنة أمن ولاية القضارف بالجهود التي أفضت لضبط هذه الكمية من الأسلحة، داعيًا للحرص على مراقبة الحدود بين الولاية والجارة اثيوبيا.

وشدد على ضرورة مكافحة الجرائم العابرة، مشيدا بحجم التنسيق القائم بين البلدين للحد من الجريمة العابرة وتحقيق مصالح البلدين.

من جانبه، أعرب القنصل الاثيوبي بالقضارف أزيز تيشوما عن شكره لحكومة القضارف والأجهزة الأمنية للجهود المبذولة لحماية البلدين، مثمنًا عملية ضبط مثل هذه الكمية من الأسلحة التي تهدف للأضرار لبلاده والسودان وتحول دون تحقيق التنمية، مؤكدا العزم على إكمال التعاون المشترك بين ولاية القضارف الاقاليم الاثيوبية لإنهاء مثل هذه الجرائم.

// انتهى //

19:21ت م

0196





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السلطات السودانية تضبط كمية من الاسلحة فى طريقها الى اثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.