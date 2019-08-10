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شاهد بالصور.. ضيوف الرحمن يلهجون بالذكر والدعاء
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة - المشاعر المقدسة
نشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مجموعة من الصور لضيوف الرحمن وهم يلهجون بالذكر ويتضرعون إلى الله بالدعاء في هذا اليوم، يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس.
يأتي ذلك فيما يتأهب ضيوف الرحمن للنفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس هذا اليوم، بعد أن منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر.
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