شكرا لقرائتكم صور بالأقمار الصناعية لمشعر منى وعرفات ومسجد نمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-10 صور بالأقمار الصناعية لمشعر منى وعرفات ومسجد نمرة متابعات الخليج 365 - واس - المشاعر المقدسة بثت وكالة الأنباء الرسمية “واس”، اليوم السبت، مجموعة من الصور لمشعر “منى” و”عرفات” و”مسجد نمرة”. Advertisements الصور التقطها اليوم مركز الاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية” بواسطة قمر صناعي كهروضوئي عن بعد 600 كيلومتر.









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