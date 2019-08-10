شكرا لقرائتكم خبر عن 35 كاميرا مراقبة أمنية على بوابة المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

تُعد بوابة المدينة المنورة الواقعة على طريق الهجرة السريع، إحدى مكونات الهوية البصرية التي نفذتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، لتكون واجهة حضارية تحتفي بالمستفيدين من خدمات الطريق السريع (المدينة ـ مكة)، القادمين والمغادرين من المدينة المنورة.

وتُحاكي البوابة المُنفذة على مساحة 25.000م2، الطراز العمراني التاريخي المرتبط بالمدينة المنورة، ويتكون المشروع من 3 مباني رئيسية تعلوها مظلتان معدنيتان مكسوة بالألومينيوم والإكريليك على ارتفاع 13م، وطول 65م وعرض 21م لكل منهما، وتُزينهما عبارة «لا إله إلا الله» المُضاءة من الجانبين العلوي والسفلي، وتزين المظلات منتصف الواحة فيما تحتضن الواحة أشجار النخيل المُخصّصة لتزيين منطقة استقبال وتوديع المسافرين.

وصُممت البوابات التي تبعُد عن المدينة المنورة 38 كيلومتراً، لتسمح بعبور المركبات في 4 مسارات رئيسية لكل الجانبين، وتعمل المسارات على تحرير حركة المرور فضلاً عن استخدام التقنيات الرقمية الحديثة المزودة بـ35 كاميرا للمراقبة والمتابعة الأمنية المرتبطة بالجهات ذات العلاقة والمستشعرات الأرضية وغيرها، ضمن خطة الهيئة لدعم برامج الخدمة للجهات المشاركة في استقبال وتوديع المسافرين، وتسهيل مهام الجهات المرتبطة بأعمال الحج في خدمة مستفيدي خدمات الطريق السريع.

وتعكس البوابات في تصميمها الإبداعي صورة من صور التطور العمراني الذي تشهده المدينة المنورة.