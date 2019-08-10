شكرا لقرائتكم خبر عن في عرفات.. حبات المطر تختلط بدموع الحجيج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة)
اختلطت حبات المطر بدموع الحجيج على مشعر عرفات الذي شهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، لتواكبها دعوات ضيوف الرحمن والتضرع بطلب الرحمة من الله جل وعلا، وأن يقبل حجهم ويغفر ذنبهم ويعتق رقابهم من النار.
وبلغت أعلى كمية هطول للأمطار 30 ملم على مشعر عرفة، كما بلغت سرعة الرياح ١٠٠كلم/س، فيما سجلت أعلى درجة حرارة على عرفات في الساعة الثانية ظهراً، وبلغت ٤٠ درجة مئوية وفق تأكيدات هيئة الأرصاد.
وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن السحب على المشاعر المقدسة خلال الأيام القادمة.
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