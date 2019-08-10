مدير عام الدفاع المدني يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رفع مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، على نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات .

وأشاد في حديثه لقناة الاخبارية بالتنظيم الرائع، والجهود الكبيرة التي بذلتها كافة الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن في ظل الإمكانيات التي وفرتها الدولة أعزها الله ، للحجاج، مشيراً إلى أن الجميع يتسابقون لخدمة الحجاج بكل رغبة وتفاني وشرف.

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وقال: الدفاع المدني مثله مثل بقية القطاعات الأمنية والخدمية التي تسابقت بتنفيذ خطة الطوارئ خلال الحالة المطرية التي شهدتها المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بكل حرفية ومهنية وتواجدها في كافة المواقع لتخدم الحاج، ونحن على اتصال دائماً مع هيئة الأرصاد وحماية البيئة وهي جزء من منظومة الدفاع المدني التي تتواجد في مركز الطوارئ وتزودنا بالحالة المناخية على مدار الساعة.

وأكد الفريق العمرو أن رجال الدفاع المدني متواجدين في جميع المواقع للتعامل مع الحالة المطرية من خلال أكثر من 3000 آلية ، خلاف الأجهزة الأخرى والجهات الحكومية، التي تقوم بدور وعمل ضمن المهام وخطة الطوارئ التي اعتمدت من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وبمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, رئيس لجنة الحج بمنطقة المدينة المنورة.

وبين مدير عام الدفاع المدني أن الأمطار التي هطلت في المشاعر المقدسة أسهمت ولله الحمد في تحسين الجو للحجاج، ولا يوجد ما يعكر صفوهم، ونحن الآن نستعد للنفرة من عرفة إلى مزدلفة، منوهاً بأن الإمكانيات متاحة ومتوفرة بشكل جيد في جميع الطرقات المؤدية إلى مزدلفة ومنى، ورجال الدفاع المدني والجهات المختلفة متواجدين في مزدلفة.