، استئصال ورم سرطاني من لسان مريضة بمستشفى عسير المركزي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في جراجة نوعية قام بها فريق أطباء سعودي واستغرقت ٩ ساعات

نجح - بفضل الله - فريق طبي متخصص في جراحات أورام الرأس والرقبة المتقدمة والترميم، بقيادة الدكتور مبارك بن شايع القحطاني والدكتور علي بن مهدي القناص استشاريي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات أورام الرأس والرقبة والترميم، وعدد من الأخصائيين وفريق متميز من التخدير والتمريض؛ في إجراء عملية استئصال ورم سرطاني من لسان مريضة، مع تشريح العقد اللمفاوية لكلتي الجهتين من الرقبة؛ حيث استغرق إجراء العملية حوالي ٩ ساعات.

وأوضحت "صحة عسير" أن هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية، والتي يتم إجراؤها بمستشفى عسير المركزي، بفضل الله ثم بتوفر الكوادر الطبية المتميزة والإمكانيات المتقدمة؛ حيث قدم سعادة المشرف العام على مستشفى عسير الدكتور علي بن سعيد مستور؛ شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري؛ على ما يحظى به المستشفى من دعم واهتمام؛ مما ساهم في تقديم خدمات صحية متقدمة بالمستشفى.