محمد بن مسعود - الدمام - لإدخال الفرحة عليهم بزيارتهم وتقديم الهدايا الرمزية لهم نظّم فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة القصيم، بالتعاون مع دار الرعاية الاجتماعية بعنيزة؛ مبادرة معايدة للمسنين عنوانها (أهلاً بالعيد)، بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور مدير الفرع بالقصيم عيادة الحربي. وتستهدف المبادرة إدخال الفرحة والسرور على عملاء المؤسسة والنزلاء بالدار بزيارتهم ومعايدتهم، وتقديم الهدايا الرمزية. وتأتي حرصاً منهم على التواصل مع عملائها كافة، المشتركين أو المتقاعدين أو المستفيدين. 10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 07:03 PM لإدخال الفرحة عليهم بزيارتهم وتقديم الهدايا الرمزية لهم Advertisements "تقاعد القصيم" تعايد نزلاء دار الرعاية بمبادرة (أهلاً بالعيد) "تقاعد القصيم" تعايد نزلاء دار الرعاية بمبادرة (أهلاً بالعيد) نظّم فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة القصيم، بالتعاون مع دار الرعاية الاجتماعية بعنيزة؛ مبادرة معايدة للمسنين عنوانها (أهلاً بالعيد)، بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور مدير الفرع بالقصيم عيادة الحربي. وتستهدف المبادرة إدخال الفرحة والسرور على عملاء المؤسسة والنزلاء بالدار بزيارتهم ومعايدتهم، وتقديم الهدايا الرمزية. وتأتي حرصاً منهم على التواصل مع عملائها كافة، المشتركين أو المتقاعدين أو المستفيدين. الكلمات المفتاحية ، "تقاعد القصيم" تعايد نزلاء دار الرعاية بمبادرة (أهلاً بالعيد) ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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