، بالفيديو .. رصاصة "كلاشينكوف" تخترق سيارة مواطن بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - منزله يقع بالقرب من قصر أفراح في حي الندوة شرق العاصمة

اخترقت رصاصة "كلاشينكوف" طائشة منزل مواطن وسيارته في حي الندوة بالرياض، ونجت الأسرة منها، فيما لم يعرف مصدرها؛ غير أن أحياء شرق الرياض اعتادت على هذه الممارسات الخطيرة، خصوصاً مع نهاية الأسبوع.

وفوجئ المواطن بثقب كبير في الهيكل الخارجي للمركبة، وثبت له فوراً أنه ناجم عن إطلاق نار، وعند تتبع الأثر وجد أن الرصاصة قد اخترقت محركات السيارة وهي من نوع "ألتيما 2013"، لتنضم الرصاصة للرصاصات التسع السابقة التي تعرض لها منزله الواقع قرب قصر أفراح.

وتشهد المنازل المجاورة للقاعات وقصور الأفراح قصصاً مأساوية مع الأعيرة النارية الطائشة التي تسجل غالباً ضد مجهول.

وكانت تعليمات وزارة الداخلية المبلغة لإمارات المناطق والجهات المعنية؛ واضحة وصريحة بضرورة التصدّي بحزمٍ لهذه الظاهرة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق المخالفين؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات مع إلزام مالكي القاعات والاستراحات بإضافة بند إلى عقود الإيجار ينص على "أخذ التعهد اللازم على المستأجر بمسؤوليته في الإبلاغ مباشرة عن أيّ وجود للأسلحة، أو إطلاق للنار داخل قصور الأفراح، أو في مواقع الاحتفالات والمناسبات ووضع لوحات تحذيرية تدل على منع حمل واستخدام الأسلحة بأنواعها كافة".