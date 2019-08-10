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كعادتهم السنوية يشارك أهالي منطقة مكة المكرمة فرحتهم بأداء فريضة الحج والوقوف على جبل عرفات؛ بإقامة موائد إفطار جماعية للحجاج.
ويقول أحد أهالي مكة لـ"الخليج 365"': يقوم عادة غالبية أهالي مكة بمشاركة الحجاج فرحتهم بالوقوف على عرفات؛ حيث نعمل على إعداد الوجبات وموائد الإفطار لهم؛ كونهم قادمين من أماكن بعيدة، وتقديم الماء البارد وتوفير الأماكن التي يأخذون فيها قسطًا من الراحة.
وتابع: في كل صيوان ينصب تقوم الأسرة وكافة أفرادها بخدمة الحاج وتقديم كافة أوجه الرعاية والخدمة للحجاج.
وأردف: نقوم بطهي الطعام منذ الليل قبل صعود الحجاج؛ حيث إنه مع ساعات الصباح يكون الطعام جاهزًا، ونقوم بتقديم نوعين للطعام؛ منه ما هو مطبوخ، وآخر يكون غير مطبوخ؛ أي مجفف؛ سندويشات الجبن والفواكه والتمر وغيرها من الأطعمة.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 06:15 PM
بهدف مشاركتهم فرحتهم بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف في المشعر الطاهر
كعادتهم السنوية يشارك أهالي منطقة مكة المكرمة فرحتهم بأداء فريضة الحج والوقوف على جبل عرفات؛ بإقامة موائد إفطار جماعية للحجاج.
ويقول أحد أهالي مكة لـ"الخليج 365"': يقوم عادة غالبية أهالي مكة بمشاركة الحجاج فرحتهم بالوقوف على عرفات؛ حيث نعمل على إعداد الوجبات وموائد الإفطار لهم؛ كونهم قادمين من أماكن بعيدة، وتقديم الماء البارد وتوفير الأماكن التي يأخذون فيها قسطًا من الراحة.
وتابع: في كل صيوان ينصب تقوم الأسرة وكافة أفرادها بخدمة الحاج وتقديم كافة أوجه الرعاية والخدمة للحجاج.
وأردف: نقوم بطهي الطعام منذ الليل قبل صعود الحجاج؛ حيث إنه مع ساعات الصباح يكون الطعام جاهزًا، ونقوم بتقديم نوعين للطعام؛ منه ما هو مطبوخ، وآخر يكون غير مطبوخ؛ أي مجفف؛ سندويشات الجبن والفواكه والتمر وغيرها من الأطعمة.
، في عرفات.. أهالي مكة يستقبلون الحجاج بموائد إفطار جماعية ،
المصدر : الخليج 365
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