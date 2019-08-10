محمد بن مسعود - الدمام - عدسة "الخليج 365" ترصد تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة بالمشعر الطاهر أعادت الأمطار الغزيرة التي شهدها مشعر عرفات، عصر اليوم، ذاكرة اللهو واللعب والابتسامة لدى أطفال الحجاج. وأعقب حرارة الشمس عصر اليوم بمشعر عرفات هطول أمطار غزيرة كان لها الأثر على نفوس الحجاج وخاصة أطفالهم. وقد رصدت عدسة "الخليج 365" لهو الأطفال حول ذويهم مستمتعين بالأمطار التي هطلت بغزارة وأسهمت في تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة. 10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 06:08 PM Advertisements عدسة "الخليج 365" ترصد تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة بالمشعر الطاهر أمطار عرفات تنعش ذاكرة اللهو واللعب لدى أطفال الحجيج أمطار عرفات تنعش ذاكرة اللهو واللعب لدى أطفال الحجيج أعادت الأمطار الغزيرة التي شهدها مشعر عرفات، عصر اليوم، ذاكرة اللهو واللعب والابتسامة لدى أطفال الحجاج. وأعقب حرارة الشمس عصر اليوم بمشعر عرفات هطول أمطار غزيرة كان لها الأثر على نفوس الحجاج وخاصة أطفالهم. وقد رصدت عدسة "الخليج 365" لهو الأطفال حول ذويهم مستمتعين بالأمطار التي هطلت بغزارة وأسهمت في تلطيف الأجواء وانخفاض درجات الحرارة. الكلمات المفتاحية ، أمطار عرفات تنعش ذاكرة اللهو واللعب لدى أطفال الحجيج ،

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