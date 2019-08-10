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شهد مشعر عرفات اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، أجواء مفعمة بالإيمان؛ فأصوات التهليلات والتكبيرات عمت المشعر وسط هدوء وطمأنينة وزيادة كبيرة في أعداد الحجاج الذين تدفقوا إلى ساحات وباحات المشعر.
وشهدت عملية تصعيد الحجاج لمشعر عرفات تنظيمًا وخدمات متكاملة حرص على تقديمها كافة القائمين على خدمة ضيوف الرحمن.
ورصدت "الخليج 365" عددًا من اللقطات التي أظهرت عظمة الموقف وروحانيته، كما قام الحجاج المتوافدون بأداء طواف القدوم وحرص رجال الأمن على وضع الحواجز البلاستيكية التي حددت مسار الداخلين لجبل الرحمة والخارجين منه؛ منعاً لحدوث أي ازدحام وعرقلة أو صدام حرصاً على سلامة الحجاج.
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 06:08 PM
تحفهم منظومة متكاملة من الخدمات من عدة جهات.. والهدف: سلامتهمهدوء وطمأنينة في عرفات.. الحجاج يتعبدون ويبتهلون.. و"الخليج 365" ترصد
شهد مشعر عرفات اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، أجواء مفعمة بالإيمان؛ فأصوات التهليلات والتكبيرات عمت المشعر وسط هدوء وطمأنينة وزيادة كبيرة في أعداد الحجاج الذين تدفقوا إلى ساحات وباحات المشعر.
وشهدت عملية تصعيد الحجاج لمشعر عرفات تنظيمًا وخدمات متكاملة حرص على تقديمها كافة القائمين على خدمة ضيوف الرحمن.
ورصدت "الخليج 365" عددًا من اللقطات التي أظهرت عظمة الموقف وروحانيته، كما قام الحجاج المتوافدون بأداء طواف القدوم وحرص رجال الأمن على وضع الحواجز البلاستيكية التي حددت مسار الداخلين لجبل الرحمة والخارجين منه؛ منعاً لحدوث أي ازدحام وعرقلة أو صدام حرصاً على سلامة الحجاج.
، هدوء وطمأنينة في عرفات.. الحجاج يتعبدون ويبتهلون.. و"الخليج 365" ترصد ،
المصدر : الخليج 365
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