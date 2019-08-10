، مشاهد إيمانية عظيمة ..  الحج تحت المطر "أدعية ودموع وخشوع" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عانقت الأمطار روحانية مشعر عرفات والحجاج يتضرعون بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يقبل حجهم؛ في مشاهد إيمانية عظيمة.

ورصدت عدسة المصور "مفرح بن خلف"، في مقطع فيديو خص به "الخليج 365"، مشاعر الحجاح في يوم "عرفة" والأمطار تعانق روحانية المكان، وكأنها تغسل ذنوب الحجيج وسط مظاهر بين البكاء والخشوع.

وشهد مشعر عرفات هطول أمطار الرحمة على رؤوس الحجاج وهم واقفون في مشعر عرفات، متضرعين بالدعاء وطلب الرحمة لله سبحانه وتعالى أن يقبل حجهم ويغفر ذنبهم ويعتق رقابهم من النار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت أن تكون السماء (غائمة جزئيًّا إلى غائمة) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة و(صحوًا) على المدينة المنورة و(غائمة جزئيًّا) على جدة.