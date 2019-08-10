ماهي حقيقة احتجاز عائلة سعودية بجورجيا ؟

دبي - بواسطة محمد فارس أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري لـ«عكاظ»، عدم صحة تداول خبر احتجاز عائلة سعودية بمطار «باتومي»، مشيراً إلى أن الموضوع هو اختلاف في دفع مبالغ نقدية مع شركة سياحية جورجية.
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ولفت المطيري، أن السفارة بطور الوصول إلى حل مع الجانب الأمني لإنهاء الموضوع بين الطرفين والسماح للعائلة السعودية بالسفر قريباً.
وكان هاشتاق حمل وسم «#احتجاز_سعوديات_بمطار_جورجيا» قد نشط اليوم وتصدر الترند السعودي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.