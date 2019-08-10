حج / ضيوف خادم الحرمين الشريفين يلهجون في عرفات بالذكر والدعاء



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

لهجت ألسن ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله - للحج والعمرة والزيارة, خلال وقوفهم بمشعر عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة, بقراءة القران والذكر والجلوس في حلقات العلم, والمحاضرات التوعوية , وسط خدمات متكاملة وفرت لهم ، جميع الاحتياجات وذللت لهم الصعوبات حتى يتفرّغوا لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وتقدم اللجنة الشرعية بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين عدداً من الخدمات تضمنت توزيع مصاحف مترجمة بلغات عالمية, ومطبوعات دينية, وتقديم خدمة الإفتاء وتوجيه السائلين بمشاركة دعاة رسميّين من قبل الوزارة.

ويعيش ضيوف خادم الحرمين الشريفين في مقر الاستضافة بمشعر عرفات أجواء من الفرح والسعادة, تغمرها روحانية المكان والزمان ولسان حالهم يلهج بالدعاء بأن يتقبل الله منهم حجهم, وسط متابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الذي أمر باستضافتهم وتحقيق رغباتهم بأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

// انتهى //

17:41ت م

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