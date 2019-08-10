حج / الشؤون الإسلامية ترسل 28 مليون رسالة توعوية عن الحج



عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واس

أرسلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع شركة الاتصالات

جاء ذلك في التقرير الإحصائي الصادر عن لجنة البرامج الإعلامية الدعوية في الحج والعمرة بالوزارة عن جانب من أعمالها الإعلامية والتوعوية خلال أيام الحج.

وأشارت إلى أن عدد الرسائل النصية (SMS) التوعوية المرسلة منذ بداية موسم حج 1440هـ، بلغت 28 مليون رسالة، فيما تصل إلى نهاية موسم الحج 50 مليون رسالة نصية توعوية.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة أقامت أكثر من 4000 محاضرة توعوية إلى جانب أكثر من 50 ألف كلمة، ضمن البرامج والأنشطة التي وجه بتنفيذها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440.

// انتهى //

17:39ت م

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عرفات 09 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 10 أغسطس 2019 م واسأرسلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية ، رسائل نصية (SMS) توعوية، لضيوف الرحمن في يوم عرفة، بلغ عددها (28) مليون رسالة ؛ لتوعيتهم بأحكام المناسك.جاء ذلك في التقرير الإحصائي الصادر عن لجنة البرامج الإعلامية الدعوية في الحج والعمرة بالوزارة عن جانب من أعمالها الإعلامية والتوعوية خلال أيام الحج.وأشارت إلى أن عدد الرسائل النصية (SMS) التوعوية المرسلة منذ بداية موسم حج 1440هـ، بلغت 28 مليون رسالة، فيما تصل إلى نهاية موسم الحج 50 مليون رسالة نصية توعوية.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية للحج والعمرة والزيارة أقامت أكثر من 4000 محاضرة توعوية إلى جانب أكثر من 50 ألف كلمة، ضمن البرامج والأنشطة التي وجه بتنفيذها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لتوعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440.// انتهى //17:39ت م0180

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